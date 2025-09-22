Addio ad Angelo Fotino il medico che coniugava scienza e umanità
Tempo di lettura: 2 minuti L’Ospedale “San Giuseppe Moscati” piange la scomparsa del dottor Angelo Fotino, storico ematologo del nosocomio irpino, venuto a mancare all’età di 71 anni. La notizia è stata diffusa dalla Direzione generale dell’azienda ospedaliera con una nota ufficiale. Fotino, in quiescenza da poco tempo, aveva iniziato la sua carriera nel reparto di Ematologia già negli anni Ottanta, contribuendo in modo determinante alla nascita e allo sviluppo della disciplina ad Avellino. Professionista stimato, ha legato il suo nome a decenni di attività clinica e di ricerca, lasciando un’impronta significativa nella sanità irpina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
