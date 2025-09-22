Addio a Tsutomu Matano il padre della Mazda MX-5
Il designer giapponese ha segnato il mondo dell’auto con la nascita della Mazda MX-5, la spider leggera e accessibile che ha fatto innamorare milioni di appassionati. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: addio - tsutomu
L’uomo che sopravvisse a due bombe atomiche Il 6 agosto 1945, alle 8:15 del mattino, Tsutomu Yamaguchi, un giovane impiegato giapponese di 29 anni, si trovava a Hiroshima per un viaggio di lavoro. Quel giorno il cielo fu squarciato da un lampo accecant - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Tsutomu Matano, il designer papà della Mazda MX-5; Addio a Tsutomu “Tom” Matano, il padre della Mazda MX-5; Addio a Tom Matano, il padre della Mazda MX-5.
Addio a Tsutomu “Tom” Matano, il padre della Mazda MX-5 - Il mondo dell’auto saluta Tsutomu “Tom” Matano, il designer che ha dato vita alla leggendaria Mazda MX- Scrive automoto.it
Mazda in lutto: addio a Tom Matano, il padre della MX-5 - Il mondo dell’auto saluta una delle sue figure più iconiche: Tom Matano, designer giapponese che dal 1983 al 2002 ha lavorato in Mazda, è morto lo scorso 20 settembre all’età di 77 anni. Come scrive ilsole24ore.com