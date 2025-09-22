Addio a nave Garibaldi l’Indonesia pronta a acquistare la prima portaerei italiana

L’Indonesia è prossima a completare l’acquisto dell’ incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi ”, ritirato dal servizio il 1° ottobre scorso e da allora al centro di un grande dibattito. Come ha rivelato la testata spagnola Zona Militar, il Ministero della Pianificazione dello Sviluppo Nazionale di Giacarta ha ottenuto il via libera a un prestito dal valore di 450 milioni di dollari da parte di un non precisato investitore internazionale per formalizzare l’acquisto della prestigiosa unità italiana. Army Recognition ricorda che l’Indonesia ha anche incassato prestiti per “un massimo di 250 milioni di dollari per nuovi elicotteri da trasporto e fino a 300 milioni di dollari per elicotteri da trasporto”, destinati a essere imbarcati sulla “Garibaldi” di domani, aggiungendo che “le proposte presentate all’Indonesia nel 2025 descrivevano l’adattamento del Garibaldi per elicotteri e veicoli aerei senza pilota. 🔗 Leggi su It.insideover.com

