L’annuncio della scomparsa. Con un post affidato ai canali social ufficiali, il New Eventi Privilege Club Private di Aiello del Sabato (Avellino) ha comunicato la scomparsa di Nadia, la presidentessa e anima del locale. La notizia ha subito scosso il mondo del by night e la comunità che negli anni si era stretta intorno alla sua figura. «Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa della nostra presidentessa Nadia, guida preziosa, esempio di dedizione e instancabile impegno per il nostro locale. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma la sua forza e il suo entusiasmo resteranno per sempre il nostro faro» – si legge nella nota diffusa dallo staff. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Nadia, la presidente del New Eventi Privilege Club Private di Aiello del Sabato: «Guida preziosa»