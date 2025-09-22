Addio a Nadia la presidente del New Eventi Privilege Club Private di Aiello del Sabato | Guida preziosa
L’annuncio della scomparsa. Con un post affidato ai canali social ufficiali, il New Eventi Privilege Club Private di Aiello del Sabato (Avellino) ha comunicato la scomparsa di Nadia, la presidentessa e anima del locale. La notizia ha subito scosso il mondo del by night e la comunità che negli anni si era stretta intorno alla sua figura. «Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa della nostra presidentessa Nadia, guida preziosa, esempio di dedizione e instancabile impegno per il nostro locale. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma la sua forza e il suo entusiasmo resteranno per sempre il nostro faro» – si legge nella nota diffusa dallo staff. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: addio - nadia
