Addio a Massimo Ranieri ma è una fake news Interviene anche la figlia

Nuova ondata di disinformazione che ancora una volta arriva dalla sfera social, e non per la prima volta, perché si parla ancora della presunta morte di Massimo Ranieri. Una notizia falsa, rimbalzata con rapidità impressionante su Facebook, X e Instagram, al punto da diventare argomento di tendenza su Google, con centinaia di migliaia di ricerche concentrate in poche ore. A mettere la parola fine alla valanga di messaggi di cordoglio e incredulità è stata la figlia dell’artista, Cristiana Calone, che con un post comparso sui suoi profili ha chiarito la situazione: “ La notizia della morte di mio padre è fake! Massimo Ranieri sta bene, grazie a Dio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Addio a Massimo Ranieri”, ma è una fake news. Interviene anche la figlia

In questa notizia si parla di: addio - massimo

Addio ad Angela Panaro, “madre” della Stanza della Poesia. Massimo Martire: «Tu che sei Poesia»

Massimo Ranieri sconvolto sul palco: l’addio a Pippo Baudo scuote il concerto

Addio improvviso a Massimo Perotto

San Severo dice addio a Massimo Cassano, classe 1965, stimato tecnico di pneumatici e autore di numerosi testi sul mondo dell’auto. Il Sindaco Colangelo esprime cordoglio alla famiglia. #SanSevero #MassimoCassano #Pneumatici #Auto #Cordoglio #I - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Ranieri è morto, la figlia Cristiana Calone smentisce la fake news: "Si dovrebbero vergognare" - L'artista partenopeo sta bene e la fake news sulla sua morte ha fatto infuriare la figlia Cristiana Calone: "Si dovrebbero vergognare". libero.it scrive

“È una fake news, mio padre sta bene”: la figlia di Massimo Ranieri costretta a smentire i social - Massimo Ranieri sta bene, grazie a dio E chi continua a mettere in giro queste notizie per suo tornaconto si dovrebbe vergognare”: Cristiana Calone ... Scrive dire.it