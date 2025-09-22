Addio a Giacomo Ercoli | dirigente sindacale intellettuale e politico
Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della Cgil di Piacenza«Una caduta, una lunga convalescenza che negli ultimi giorni sembrava finalmente volgere al meglio, con l’affetto costante della figlia e dei familiari. Poi, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre, l’improvviso malore che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: addio - giacomo
Muore parcheggiando il quad nuovo. Addio all’imprenditore Giacomo Sanelli
Lutto nel mondo equestre ADDIO A GIACOMO GIUFFRIDA Questa foto ritrae Giacomo Giuffrida in un Fieracavalli di una decina di anni fa. Sul bavero del giubbotto, il distintivo di Ucif. Aveva anche contribuito al nostro primo libro pubblicato, Giacomo, grazie all - facebook.com Vai su Facebook
«Addio a Giacomo Ercoli: dirigente sindacale, intellettuale e politico».
Addio a Giacomo Ercoli: dirigente sindacale, intellettuale e politico. Il cordoglio della Cgil - Se ne va Giacomo Ercoli: dirigente sindacale, intellettuale, politico. Riporta piacenzasera.it