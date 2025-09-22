Addio a Franco Lorenzetti E’ stato poeta e artista Domani i funerali

Addio a Franco Lorenzetti, l’ultimo saluto martedì alle 15 alla chiesa dei Cancelli. Artista, poeta e musicista, si è spento sabato dopo una dolorosissima malattia all’età di 68 anni: se n’è andato circondato dagli amici musicisti e dai suoi tanti amici che lo hanno sempre amato e sostenuto. "Quando muoiono i poeti siamo tutti un po’ più poveri – il ricordo della sorella Anna – Franco ha attraversato la vita con un sorriso garbato sulle labbra che non si è mai assoggettato alle convenzioni del mondo, che ha amato tutti gli umili come lui, che ha vissuto di niente ma ha donato a piene mani. Se n’è andato senza un pianto, senza un lamento o una recriminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

