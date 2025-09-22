Addio a don Orlando | 42 anni di guida e dedizione a Meggiaro
Si è spento don Orlando Zampieri, il sacerdote che per 42 anni ha guidato la parrocchia di San Girolamo a Meggiaro di Este, diventando un punto di riferimento per la comunità. Aveva quasi 89 anni e negli ultimi tempi era ospite dell’Opera della Provvidenza di Sarmeola, dove ha trascorso gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: addio - orlando
“La verità su Alessio”. Temptation Island, Stefania Orlando interviene dopo l’addio a Sonia
Addio al celibato in arrivo? Se sei l’amico incaricato di organizzare la festa per il futuro sposo, sai bene quanto possa essere impegnativo pensare a tutto: invitati, location, attività e – perché no – anche un tocco di stile! Ecco la guida completa per trasform - facebook.com Vai su Facebook
Addio a don Orlando: 42 anni di guida e dedizione a Meggiaro.
Addio a don Tarantola, parroco per 42 anni: «Cilavegna è stata l’amore della sua vita» - Don Mario Tarantola si è spento improvvisamente all’alba di ieri all’età di 84 anni, festeggiati il 23 luglio scorso a fianco dei ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Addio all’imprenditore Orlando Scalabrini. Fondò nel 1960 l’azienda di prefabbricati - Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri al Santa Maria, dove era ricoverato da poche ore. Da ilrestodelcarlino.it