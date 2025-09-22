Addestratore ucciso da una delle sue tigri negli Stati Uniti
L'addestratore Ryan Easley è morto lo scorso 20 settembre 2025 a seguito di incidente con una delle sue tigri della Growler Pines, area faunistica dell'Oklahoma che organizza anche spettacoli itineranti con i grandi felini.
Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | L'addestratore: "Sono morto con lui"
Animali: ucciso cane eroe Bruno, aveva salvato 9 persone. L’addestratore: “Sono morto con te”
Cane ucciso, parla l'addestratore: "Hanno voluto punire me"
Enrico Rizzi. . Da ScuolaperCani per la vicenda di Narcos ucciso ad Ancona - facebook.com Vai su Facebook
