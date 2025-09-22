Adani sicuro | L’Inter deve migliorare in un aspetto l’autostima non c’entra…

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani, ex calciatore ed opinionista sportivo, è intervenuto negli studi della Domenica Sportiva per commentare la vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo in Serie A, partita in cui i nerazzurri hanno conquistato tre punti fondamentali. Adani ha parlato del lavoro di Cristian Chivu sulla panchina interista, sottolineando che il processo di “rodaggio” del tecnico è ancora in corso, ma che, alla Inter, il tempo per adattarsi è limitato. “Il rodaggio di Chivu è in divenire e continua”, ha dichiarato Adani, evidenziando come il tecnico romeno stia ancora cercando di trovare il giusto equilibrio per la sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

