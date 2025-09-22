Adamant che peccato Il tiro sulla sirena va fuori

adamant ferrara ve 67 pielle livorno 68 ADAMANT: Dioli 10, Bellini 7, Sackey 9, Pellicano 10, B.Ebeling ne, Santiago 11, Tio 8, Casagrande 5, Solaroli 3, Motta ne, Renzi 4, Marchini ne. All. Benedetto. PIELLE LIVORNO: M.Ebeling 6, Kouassi 4, Mennella 5, Alibegovic ne, Leonzio 21, Venucci 5, Gabrovsek 8, Bonacini 8, Klyuchnyk, Virant ne, Lucarelli 11. All. Turchetto. Parziali: 16-14; 36-33; 53-52. L’Adamant regge l’urto per 40’ contro la corazzata Livorno, ha il tiro per vincere sulla sirena, ma gli dei del basket non la premiano, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi estensi accorsi alla Bondi Arena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamant, che peccato. Il tiro sulla sirena va fuori

Adamant, che peccato. Il tiro sulla sirena va fuori.

