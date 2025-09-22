Arezzo, 22 settembre 2025 – . Di seguito trasmettiamo il calendario degli eventi con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti: Sabato 11 ottobre, su più turni giornalieri, presso Aboca Museum: "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro – Visita speciale alla Bibliotheca Antiqua di Aboca". Link: https:www.abocamuseum.ititeventicarte-in-dimora-archivi-e-biblioteche-storie-tra-passato-e-futuro Domenica 12 ottobre ore 11.00 e ore 16.00 presso Aboca Museum: “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – Escape per famiglie” Link: https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad ottobre proseguono le attività proposte da Aboca Museum con nuovi appuntamenti per adulti e bambini