Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 21 Settembre ad Arpaise ha fatto tappa la “Quinta Pedalata Sannita”, organizzata dall’associazione “ Nuovo Pedale Sannita” di San Leucio del Sannio, diretta da Valentino Paradiso, con il patrocinio dei comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni e Arpaise. Anche quest’anno la quinta edizione della pedalata sannita, ha fatto tappa nella splendida, ampia e bella cornice della Piazza Matteo Renato Donisi, dove centinaia di giovani e meno giovani, con le proprie biciclette, partendo da San Leucio del Sannio, passando per Beltiglio e San Giovanni di Ceppaloni, sono giunti ad Arpaise prima di ritornare al punto di partenza in San Leucio, in un percorso di 15 chilometri di bici passeggiata e proseguendo la giornata con il pranzo, l’animazione e i giochi per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ad Arpaise ha fatto tappa la “Quinta Pedalata Sannita”