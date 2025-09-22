Ad Affari Tuoi Beatrice accetta l'offerta del Dottore ma se ne pente | Il destino ci aveva dato 300mila euro

Nella puntata del 22 settembre di Affari Tuoi ha giocato Beatrice Bernucci dalla Liguria. Senza mai aver cambiato pacco durante la partita, la concorrente ha accettato l'offerta finale del Dottore di 75mila euro ma se ne è pentita: nel suo pacco c'erano 300mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Clamoroso ad Affari tuoi: Stefano De Martino fa esplodere lo studio (VIDEO) . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/gerry-scotti-vi-salutiamo-affari-tuoi-stefano-de-martino-fa-esplodere-lo-studio/ - facebook.com Vai su Facebook

Crescono i numeri di “Affari tuoi” che – con la terza puntata - ottiene 4 milioni di spettatori e il 22,7% di share. #AscoltiTv - X Vai su X

Ad Affari Tuoi Beatrice accetta l'offerta del Dottore ma se ne pente: Il destino ci aveva dato 300mila euro; Grande Fratello 2023/24, nessun eliminato: Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio in nomination; Beatrice Luzzi incontra un gigolò per Le Iene: le aveva chiesto 600 euro per stare insieme.

Ad Affari Tuoi Beatrice accetta l’offerta del Dottore ma se ne pente: “Il destino ci aveva dato 300mila euro” - Senza mai aver cambiato pacco durante la partita, la concorrente ha accettato l’offerta finale del Dottore di ... Riporta fanpage.it

Chi è Beatrice della Liguria, concorrente di Affari tuoi del 22 settembre? - Chi è Beatrice della Liguria, concorrente di Affari tuoi del 22 settembre? Scrive tag24.it