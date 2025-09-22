Ad Adelaide la 32ª Festa di Maria SS di tutte le Grazie
Grande partecipazione alla celebrazione organizzata dall’Associazione Sinopolese Si è svolta ad Adelaide presso la Mater Christi Church la 32ª edizione della Festa di Maria SS. di Tutte le Grazie, promossa dal Comitato dell’Associazione Sinopolese del South Australia. Nata come ricorrenza religiosa in onore della Madonna delle Grazie, la festa si è trasformata negli anni in un appuntamento che unisce spiritualità e tradizione, diventando un punto di riferimento per la comunità italo-australiana. Oltre ai momenti di preghiera e devozione, l’evento ha offerto spazio alla convivialità con stand gastronomici, musica, canti e momenti di aggregazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
