Action apre il suo primo negozio a Milano | su 6mila prodotti due terzi costano meno di due euro

Action sta per aprire il suo primo store in città. La catena di discount non-food, che è già a quota 12 negozi in Lombardia e 180 in tutta Italia, aprirà giovedì 25 settembre un nuovo centro su una superficie di quasi 1.100 metri quadro all'intrno del Bicocca Village. Il format è quello del drug. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: action - apre

In provincia di Novara apre un nuovo Action

Action apre a Roma al The Wow Side (ex Parco Leonardo): il discount non alimentare che ha conquistato l’Europa sbarca il 26 luglio

Action apre a Roma al The Wow Side (ex Parco Leonardo): il discount non alimentare che ha conquistato l’Europa sbarca il 26 luglio

#Action apre il secondo negozio in provincia di #Modena, sarà a #Spezzano di #Fiorano: ecco quando inaugura - X Vai su X

Oggi apre Action? - facebook.com Vai su Facebook

Action apre il suo primo negozio a Milano: su 6mila prodotti due terzi costano meno di due euro; Novità a Cordenons, arriva il primo negozio Action della provincia; Action apre un nuovo negozio nella zona sud di Torino: sarà aperto 7 giorni su 7.

La startup di Matilde Giglio apre il suo primo ospedale in India: “Cureremo milioni di persone” - “Quando abbiamo fondato Even, volevamo risolvere i problemi strutturali che rendono il sistema sanitario indiano inefficiente e inaccessibile per milioni di persone. Scrive repubblica.it

Lululemon sbarca in Italia e apre il suo primo store a Milano - Merito dei suoi leggings in tessuti altamente performanti, dell’attenzione a benessere e sostenibilità, e ... Segnala grazia.it