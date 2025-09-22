Acquasparta riconoscimento dello stato di Palestina | Compiuta una scelta significativa Una goccia nel mare dell’umanità
Il Comune di Acquasparta ha deliberato il riconoscimento dello stato di Palestina, nel corso del Consiglio comunale di inizio mese di settembre. La mozione unitaria è stata condivisa dall’intero gruppo di maggioranza e dal gruppo di minoranza Fare Comune. Secondo i componenti Claudio Ricci. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
