Acquasparta riconoscimento dello stato di Palestina | Compiuta una scelta significativa Una goccia nel mare dell’umanità

Ternitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Acquasparta ha deliberato il riconoscimento dello stato di Palestina, nel corso del Consiglio comunale di inizio mese di settembre. La mozione unitaria è stata condivisa dall’intero gruppo di maggioranza e dal gruppo di minoranza Fare Comune. Secondo i componenti Claudio Ricci. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: acquasparta - riconoscimento

