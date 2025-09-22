Acquaroli a Fermo | Cinque anni fa qui avevamo trovato un territorio sfiduciato

Arriva puntuale a Piazzale Azzolino Francesco Acquaroli, è il primo passaggio del Governatore della Regione a Fermo, di fronte ad una platea di simpatizzanti, amministratori, sindaci e assessori del territorio, a partire dal padrone di casa, il sindaco Calcinaro, il presidente della Provincia Ortenzi, tra sorrisi e abbracci, con una forte mobilitazione a sostegno del presidente che chiede di proseguire il lavoro iniziato. Sale sul palco tra gli applausi: "Un entusiasmo grande qui a Fermo, sono giorni molto impegnativi, questo clima è fondamentale per ricaricare le pile e trasmettere il messaggio più importante, quello che abbiamo realizzato in questi anni e che vorremmo fare nei prossimi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

