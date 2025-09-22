Acqua dolce sulle navi C’è il report di Clia
CLIA, ASSOCIAZIONE MONDIALE delle compagnie da crociera, ha pubblicato il rapporto annuale sulle Tecnologie e Pratiche Ambientali (Etp), in cui si analizzano i livelli di ‘sostenibilità’ della crocieristica e i progressi nel percorso per arrivare a zero emissioni nette fissato per il 2050. Dal report emerge come le compagnie abbiano investito miliardi di euro diventando un’avanguardia per l’adozione e lo sviluppo di tecnologie che in futuro potranno essere adottate da tutto il settore marittimo, dal trattamento delle acque reflue all’alimentazione elettrica a terra, dai motori dual-fuel fino all’utilizzo di combustibili a basse emissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: acqua - dolce
Acqua dolce, rischio amaro: perché nuotare in un lago può essere più pericoloso del mare
Io sono lago, un documentario che celebra la poesia d'acqua dolce
’Confini d’acqua dolce e poesia’. Le foto di Corelli protagoniste
Arrivati altri discus!!! Il re dei pesci di acqua dolce, disponibile in tutte le sue colorazioni Vi aspettiamo Nel nostro show-room Via Aurelia 748 @fan più attivi - facebook.com Vai su Facebook
Un deposito immenso di acqua dolce sotto l'Atlantico potrebbe cambiare le sorti del mondo - Ci meravigliamo quando viene trovato un deposito d'oro immenso, ma dovremmo gioire di più in questo caso che è stata trovata acqua dolce e potabile. Da tech.everyeye.it
Depositi di acqua dolce scoperti sotto l'oceano Atlantico - Un’importante spedizione scientifica ha portato alla luce vasti depositi di acqua dolce intrappolati da millenni sotto le acque salate dell’Atlantico del Nord, nelle immediate vicinanze di Cape Cod, n ... Riporta notizie.it