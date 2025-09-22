Acqua dolce sulle navi C’è il report di Clia

CLIA, ASSOCIAZIONE MONDIALE delle compagnie da crociera, ha pubblicato il rapporto annuale sulle Tecnologie e Pratiche Ambientali (Etp), in cui si analizzano i livelli di ‘sostenibilità’ della crocieristica e i progressi nel percorso per arrivare a zero emissioni nette fissato per il 2050. Dal report emerge come le compagnie abbiano investito miliardi di euro diventando un’avanguardia per l’adozione e lo sviluppo di tecnologie che in futuro potranno essere adottate da tutto il settore marittimo, dal trattamento delle acque reflue all’alimentazione elettrica a terra, dai motori dual-fuel fino all’utilizzo di combustibili a basse emissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net