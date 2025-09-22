Acireale-Messina trasferta vietata ai tifosi giallorossi

Il match tra Acireale e Messina, in programma mercoledì 24 settembre per la quarta giornata del campionato di Serie D, sarà vietato ai tifosi giallorossi. La Prefettura di Catania ha infatti adottato specifiche misure di sicurezza, vietando a la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

