Acerbi ammette | Il mio gol contro il Barcellona è stato unico anche se…

Acerbi, difensore dell'Inter, ripercorre il gol storico contro il Barcellona, il suo ruolo nello spogliatoio e la situazione della Nazionale. Intervistato a Radio 24, Francesco Acerbi ha parlato di vari aspetti della sua carriera, dal celebre gol contro il Barcellona che ha aperto la strada alla finale di Champions League, al suo attuale ruolo nell' Inter. Acerbi ha rivelato dettagli inediti su quel gol, che rimane uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. IL GOL CONTRO IL BARCELLONA Riferendosi al gol che ha permesso all' Inter di qualificarsi alla finale di Champions League contro il Barcellona, Acerbi ha dichiarato: «Il mio gol col Barcellona? È stata la più bella partita mai vissuta, è stata un'emozione unica, anche se non ha portato nessun trofeo.

