Seregno (Monza e Brianza) – Un prestito di 20mila euro fra il 2018 e il 2019 in favore di un imprenditore seregnese 50enne del settore tessile con la restituzione nel 2021 ritenuta con tassi di interesse usurari. Per questa vicenda il collegio di giudici del Tribunale di Monza presieduto da Carlo Ottone De Marchi ha condannato Davide Vismara, 40enne funzionario di banca ed ex segretario della Lega di Seregno a 3 anni di reclusione, 6mila euro di multa, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 15.400 euro di provvisionale sul risarcimento del danno all’imprenditore che si è costituito parte civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accusato di aver prestato soldi con interessi a tassi di usura: condannato l’ex segretario della Lega di Seregno

