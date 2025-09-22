Accordo per la buonuscita economica | Horner ufficialmente fuori dalla Red Bull

22 set 2025

L'ex team principal, sollevato dall'incarico dopo il GP Gran Bretagna 2025, è ora totalmente fuori dall'azienda austriaca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

