Accordo Pakistan-Arabia Saudita | Riad sotto l’ombrello nucleare di Islamabad cresce la tensione con Washington

Continuano a mutare gli equilibri in Medio Oriente. Mercoledì scorso, l’Arabia Saudita e il Pakistan hanno firmato un accordo di difesa reciproca. “L’accordo stabilisce che qualsiasi aggressione contro uno dei due Paesi sarà considerata un’aggressione contro entrambi”, ha dichiarato il governo pakistano. In particolare, sulla base dell’intesa, Islamabad ha concesso a Riad protezione sotto il proprio ombrello nucleare: ricordiamo infatti che il Pakistan è attualmente l’unico Paese a maggioranza musulmana che detiene armi atomiche. Del resto, che i rapporti tra Riad e Islamabad siano particolarmente saldi, non è una novità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Accordo Pakistan-Arabia Saudita: Riad sotto l’ombrello nucleare di Islamabad, cresce la tensione con Washington

