Accoltellata dal compagno a Boffalora Lo choc dei primi soccorritori | Quella donna era una maschera di sangue
Boffalora (Milano) – “ Aiuto, aiuto, aiuto”. L’ha ripetuto almeno tre volte e forse di più. Barcollava e grondava sangue la donna che ieri mattina, poco dopo le 10, è stata vista nel centro di Boffalora sopra Ticino. Si trovava in via Repubblica e andava verso la piazza Matteotti, nel pieno centro del paese, tra lo sguardo sgomento delle persone. Il paese era pieno di bancarelle e di gente allegra perché era in corso la festa della Sucia. Quella donna ad un certo punto è crollata a terra in una pozza di sangue. Qualcuno si è avvicinato cercando di tamponarle le ferite come poteva. I gestori di un locale si sono immediatamente prodigati, così come i volontari dell’associazione Aicit, intervento contro i tumori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
