Accessiway si allarga | aperte 24 posizioni

ACCESSIWAY, azienda leader con presenza capillare in Europa nel campo dell’accessibilità digitale, annuncia una nuova fase di crescita con l’apertura di un nuovo ufficio ad Amburgo e un incremento del 51,4% del team rispetto allo stesso periodo del 2024. Negli ultimi tre anni l’organico aziendale ha registrato una crescita costante, passando da un +30,3% tra il 2022 e il 2023 a +62,8% tra il 2023 e il 2024, fino a un +51,4% tra il 2024 e luglio 2025. Oggi l’azienda continua a espandersi e ha recentemente aperto 24 posizioni in diversi team italiani, tra cui product, sales, operations, accounting e development, di base a Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net