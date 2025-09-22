Abusi sessuali su minori identificate in tutta Europa 51 vittime | Troppo spesso non abbiamo la chiave per salvare i bambini

Forze dell’ordine di tutto il mondo hanno lavorato per identificare minorenni vittime di abusi sessuali attraverso immagini e video circolati sul web. Ecco tutti i dettagli. Un totale di 51 minori vittime di abusi sessuali sono stati identificati durante un’operazione di intelligence internazionale. Per l’Italia hanno preso parte gli specialisti della polizia postale. Si tratta della Victim identification task force dell’Europol (Vidtf). – Notizie.com Forze di polizia di ogni angolo d’Europa hanno lavorato fianco a fianco per dieci giorni con l’obiettivo di analizzare le immagini di minori vittime di abusi, al fine di identificarli e tutelarli. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Abusi sessuali su minori, identificate in tutta Europa 51 vittime: “Troppo spesso non abbiamo la chiave per salvare i bambini”

