Abu Mazen in videoconferenza applaude Macron per riconoscimento Palestina all' Assemblea dell' Onu
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 Il Presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen, a cui è stato negato il visto dagli Usa per recarsi all'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha applaudito in videoconferenza dopo l'intervento di Macron, durante il quale il Presidente francese ha riconosciuto lo starto di Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
