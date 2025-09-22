Abu Mazen in videoconferenza applaude Macron per riconoscimento Palestina all' Assemblea dell' Onu – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 Il Presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen, a cui è stato negato il visto dagli Usa per recarsi all'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha applaudito in videoconferenza dopo l'intervento di Macron, durante il quale il Presidente francese ha riconosciuto lo starto di Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mazen - videoconferenza
Abu Mazen in videoconferenza applaude Macron per riconoscimento Palestina all'Assemblea dell'Onu
Abu Mazen in videoconferenza applaude Macron per riconoscimento Palestina all'Assemblea dell'Onu; L'Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina, la sedia di Israele resta vuota; Anas insieme ai Donatorinati della Polizia di Stato per promuovere e donazioni di sangue.
Abu Mazen in videoconferenza applaude Macron per riconoscimento Palestina all'Assemblea dell'Onu - Il Presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen, a cui è stato negato il visto dagli Usa per recarsi all'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha applaudito in videoconferenza dopo l'intervento di ... Scrive ilgiornale.it
Abu Mazen potrà parlare a Assemblea Onu in videoconferenza - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen potrà parlare alla settimana di alto livello dell'Assemblea Generale Onu in videoconferenza. ansa.it scrive