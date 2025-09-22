Abbonamenti Avellino Basket superata quota 900

La campagna abbonamenti procede spedita e, dopo aver superato quota 900, si punta a raggiungere quota 1.000. L’abbonamento numero 1.000 sarà consegnato dal capitano Federico Mussini. Ricordiamo che le tessere potranno essere sottoscritte ogni giorno fino a venerdì 26 settembre presso il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

