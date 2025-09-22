Abbiamo paura dell’AI? Non possiamo fermarla ma possiamo usarla bene

di Flavia Belladonna, Comitato Redazione ASviS, presieduto da Enrico Giovannini registrato sul link ASviS del 4 09 2025 Era il 1973 quando Martin Cooper, ingegnere statunitense, effettuò la prima chiamata pubblica da un telefono cellulare portatile. Un evento storico che segnò l’inizio della telefonia mobile moderna. “ Il wireless è libertà. Significa essere liberati dal filo del telefono e avere la possibilità di essere praticamente ovunque quando si vuole ”, dichiarò. Oggi, con gli smartphone, siamo davvero liberi di muoverci e comunicare quando vogliamo, ma siamo liberi dagli smartphone stessi? Quanto siamo dipendenti dai social, da internet? Sono domande che si pongono ora (e si porranno sempre di più in futuro) anche con riferimento al rapporto con l’intelligenza artificiale (AI). 🔗 Leggi su Ildenaro.it