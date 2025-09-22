AAA | Alberto El Patron annunciato per un reality show dopo l’addio

Con l’annuncio dell’acquisizione della AAA da parte della WWE, in molti si sono chiesti che ne sarebbe stato dell’allora Megacampione Alberto El Patron. L’ex Del Rio, che aveav lasciato la compagnia non proprio nei migliori termini, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Stamford, ma i suoi sogni sono stati subito spenti, con la WWE che non lo ha mai nemmeno nominato. Anzi: prima gli ha tolto la cintura a favore di Vikingo, e poi gli ha fatto perdere un match contro El Mesias con in palio la sua permanenza nella compagnia messicana. Da allora, per lui, ancora nessuna apparizione sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

