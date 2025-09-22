AAA | Alberto El Patron annunciato per un reality show dopo l’addio
Con l’annuncio dell’acquisizione della AAA da parte della WWE, in molti si sono chiesti che ne sarebbe stato dell’allora Megacampione Alberto El Patron. L’ex Del Rio, che aveav lasciato la compagnia non proprio nei migliori termini, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Stamford, ma i suoi sogni sono stati subito spenti, con la WWE che non lo ha mai nemmeno nominato. Anzi: prima gli ha tolto la cintura a favore di Vikingo, e poi gli ha fatto perdere un match contro El Mesias con in palio la sua permanenza nella compagnia messicana. Da allora, per lui, ancora nessuna apparizione sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: alberto - patron
WWE/AAA: Dentro o fuori per Alberto El Patron, se perderà il prossimo incontro sarà addio
WWE/AAA: Sconfitta fatale, Alberto El Patron costretto all’addio
Congratulazioni ad Alberto Bombassei, Patron di @BremboBrakes, che ha ricevuto il Premio Masi Civiltà Veneta 2025 per il suo impatto sull’automotive e sul Made in Italy. - X Vai su X
, Anche le Isole Tremiti piangono la scomparsa di Alberto Cicolella, punto di riferimento dell'industria turistica foggiana e pugliese. Cicolella, per decenni patron dell'omo - facebook.com Vai su Facebook
Alberto El Patron sconfitto, deve lasciare la Lucha Libre AAA; WWE/AAA: Sconfitta fatale, Alberto El Patron costretto all’addio; WWE: Alberto El Patron ha firmato ed è pronto ad andare in AAA.
AAA: Alberto El Patron annunciato per un reality show dopo l’addio - Con l'annuncio dell'acquisizione della AAA da parte della WWE, in molti si sono chiesti che ne sarebbe stato dell'allora Megacampione Alberto El Patron. zonawrestling.net scrive
Alberto “El Patrón” se integra a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca - Alberto el Patrón hará una pausa en su carrera como luchador para integrarse al Reality Show, La Granja VIP de TV Azteca. Come scrive superluchas.com