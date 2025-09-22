A Villa Torlonia arriva il torneo di maraffa con fine solidale
Venerdì 26 settembre Villa Torlonia è pronta a ospitare il “Torneo di Maraffa”, organizzato dall’Associazione Torre insieme a un gruppo di appassionati e con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Aperto a un numero massimo di 64 coppie, la serata prevede un torneo dei vincenti (due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: villa - torlonia
L'associazione che anima Villa Torlonia ha donato in tre anni 20mila euro per progetti di beneficenza
Federico Cesari, presto al cinema nei panni di "Zvanì", ospite di Villa Torlonia con un omaggio al poeta sammaurese
Artiste dimenticate a Villa Torlonia: "Ecco le mie perfette sconosciute"
Roma, Casino Nobile di Villa Torlonia: "Riapre il Museo della Scuola Romana" - X Vai su X
Ecco l'intervista del giornalista Marcello Tosi a Loredana Cangini, in arte Loricangi, pubblicata sul Corriere Romagna Un viaggio nei cicli illustrati "I proverbi-ali" e "Un anno in un battito d'ali" esposti in originale a Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli fino al - facebook.com Vai su Facebook
A Villa Torlonia il Torneo di Maraffa; L'estate sammaurese è alle porte, al via una ricca stagione di spettacoli, musica e burattini; Premiati i vincitori del 33esimo torneo Briscola di Sant’Antonio” a coppie a Villa Torlonia.