A Villa Torlonia arriva il torneo di maraffa con fine solidale

Venerdì 26 settembre Villa Torlonia è pronta a ospitare il "Torneo di Maraffa", organizzato dall'Associazione Torre insieme a un gruppo di appassionati e con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Aperto a un numero massimo di 64 coppie, la serata prevede un torneo dei vincenti (due.

L'associazione che anima Villa Torlonia ha donato in tre anni 20mila euro per progetti di beneficenza

Federico Cesari, presto al cinema nei panni di "Zvanì", ospite di Villa Torlonia con un omaggio al poeta sammaurese

Artiste dimenticate a Villa Torlonia: "Ecco le mie perfette sconosciute"

