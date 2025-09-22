A Vasto la presentazione di Intrecci di memoria di Goffredo Palmerini
"Intrecci di memoria", l’ultimo libro del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini uscito lo scorso luglio per le Edizioni One Group, sarà presentato venerdì 26 settembre, alle ore 17.30, a Vasto, nella pinacoteca di Palazzo d’Avalos. L’evento, promosso dalla Società Vastese di Storia Patria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: vasto - presentazione
Prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, via alla presentazione delle istanze a Vasto
“INTRECCI DI MEMORIA”, IL 26 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE A VASTO, PALAZZO D’AVALOS
Nuova stagione ufficialmente al via per il Futsal Vasto. Nel pomeriggio presentazione ai Giardini d'Avalos https://www.vasport.it/stagione-al-via-per-il-futsal-vasto/ - facebook.com Vai su Facebook
Se la tua azienda opera nel settore dell’artigianato, partecipa all'evento “Artigianato in Fiera” e fai conoscere i tuoi prodotti a un vasto pubblico. Presentazione delle domande entro il 1 ottobre 2025. Scopri di più http://fg.camcom.it/node/1250 - X Vai su X
A Vasto la presentazione di Intrecci di memoria di Goffredo Palmerini; Intrecci di memoria di G.Palmerini,il 26 settembre la presentazione a Vasto; Intrecci di memoria: il nuovo libro di Goffredo Palmerini a Vasto.
"Intrecci sonori. La memoria è già dolore", concerto gratuito nel Giorno della Memoria - L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia prende parte al programma di Memoria genera Futuro, offrendo al pubblico del MUSA, il Museo degli strumenti musicali dell’Auditorium, una rassegna di concerti ... Scrive romatoday.it