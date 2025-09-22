A Serino torna Tutti in passerella | la diversità sfila con orgoglio e bellezza

Avellinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 settembre 2025, alle ore 20:00, presso l’Asilo Santa Rita nella frazione Sala di Serino, si terrà la III edizione di “Tutti in passerella”, l’evento ideato e promosso da Serino Humanitas che celebra l’inclusione, la bellezza della diversità e il valore dell’umanità condivisa.Presentata con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it



