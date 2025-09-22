A Santarcangelo parte lo Stato civile digitale la nascita di un bimbo il primo atto registrato
Lo Stato civile digitale arriva anche a Santarcangelo: nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha completato l’adesione alla nuova piattaforma centralizzata nazionale, tra i primi Comuni della Provincia di Rimini. Il primo atto registrato sulla nuova piattaforma digitale Ansc. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: santarcangelo - parte
ARS ET LABOR FERRARA CALCIO I convocati per la gara a Santarcangelo Dopo la rifinitura di questa mattina al Centro “G.B.Fabbri”, Stefano Di Benedetto ha stilato la lista dei 20 calciatori che prenderanno parte all’incontro del “Cpb Stadium Valentino Mazz - facebook.com Vai su Facebook
A Santarcangelo parte lo Stato civile digitale, la nascita di un bimbo il primo atto registrato; Stabile la popolazione residente nel 2024; L’addio di Santarcangelo a Massimo Paganelli.
Il Pd non sapeva dell’inizio del processo per l’omicidio Vassallo, la senatrice dem invece sì e costituisce parte civile Libera - La senatrice Rando, invece, aveva già curato la costituzione di parte civile per l'associazione antimafi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Omicidio Vassallo: in quattro a processo, 23 richieste di costituzione di parte civile - Oggi l'udienza preliminare per l'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso ad Acciaroli nel 2010; alla sbarra quattro imputati, tra cui il ... Si legge su fanpage.it