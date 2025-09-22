A Roma una serata tra architettura e musica con gli Acid Arab

Al via nel cuore della Capitale un evento che unisce musica, architettura e creatività contemporanea.Un palcoscenico tra architettura e musicaIl 1° ottobre, alle ore 21.00, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma si prepara ad accogliere nella spettacolare hall del museo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - serata

LIVE – Calciomercato Roma, Abraham verso il Besiktas: si chiude in serata?

Pista 500, una serata speciale per gli 80 anni di "Roma città aperta"

Uomini e Donne, Tina e Cosimo: la serata segreta a Roma accende il gossip

I locali più particolari di Roma: ecco dove andare per una serata unica - facebook.com Vai su Facebook

Prima dell'ultimo intervento della serata, che vedrà protagonista Melania G. Mazzucco, sul palco il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e l'editore Giuseppe Laterza. #RSF25 - X Vai su X

A Roma una serata tra architettura e musica con gli Acid Arab; Festival dell’Architettura di Roma 2025: tutti gli eventi in programma – OAR; “Raccontare” le mostre con musica e parole, il Maxxi di Roma protagonista in tre serate.

Maxxi Roma unisce mostre, musica jazz e narrazione in tre serate tra stadi, giornalismo e città eterna - Tre serate al maxxi tra settembre e novembre 2025 uniscono mostre, musica jazz e narrazione per esplorare architettura degli stadi, giornalismo e la Città Di Roma in chiave contemporanea ... Si legge su gaeta.it

“Raccontare” le mostre con musica e parole, il Maxxi di Roma protagonista in tre serate - Protagonista la Scoop Jazz Band, gruppo di giornalisti e musicisti formatosi nel 2010 che propone un repertorio di standard jazz, classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versant ... Segnala msn.com