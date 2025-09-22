A Pontida al raduno della Lega cori contro Napoli e i napoletani Salvini | Volgari ma erano 30 persone
A Pontida, al raduno della Lega, cori contro Napoli e i napoletani. Salvini: “Volgari, ma erano 30 persone” - Napoli al raduno della Lega di Pontida, il leader del Carroccio Matteo Salvini minimizza: "Sciocchi, ma roba di pochi" ... Si legge su fanpage.it
Cori contro i meridionali a Pontida, Buffone (M5S): «Raccapriccinati» - La candidata pentastellata al Consiglio regionale condanna quanto avvenuto in occasione del tradizionale raduno della Lega: «Offesa e schifata» ... Lo riporta cosenzachannel.it