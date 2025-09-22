A Pontida al raduno della Lega cori contro Napoli e i napoletani Salvini | Volgari ma erano 30 persone

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori anti-Napoli al raduno della Lega di Pontida, il leader del Carroccio Matteo Salvini minimizza: "Sciocchi, ma roba di pochi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

