A Piacenza riapre un grande ristorante | ecco come sarà Sant’Agostino guidato dallo chef Mauro Brina

Gamberorosso.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli spazi dove fino a pochi mesi fa cucinava Luigi Taglienti, oggi nasce un'insegna di alta cucina con le ricette di un giovane cuoco formatosi dai fratelli Cerea. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

