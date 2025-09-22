A Perugia sequestrata droga per oltre 10 mln nei primi otto mesi 2025

PERUGIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle perugine, nei giorni scorsi, hanno proceduto al sequestro di iniziativa di oltre 4 Kg di derivati della Canapa Sativa L. nei confronti di una imprenditrice perugina, responsabile di un punto vendita allestito con distributori automatici. La stessa è stata deferita in stato di libertà, per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel delicato settore della lotta al traffico degli stupefacenti, nei primi otto mesi dell’anno, le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 97 kg di cocaina, 34 kg di marijuana e 69 piante di cannabis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

