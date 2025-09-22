A Ospedaletto d’Alpinolo la Festa della Castagna del Prete
Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 il centro storico di Ospedaletto d’Alpinolo, suggestivo borgo ai piedi di Montevergine in provincia di Avellino, ospiterà la sesta edizione della “Festa della Castagna del Prete”, evento enogastronomico organizzato dalla Pro Loco La Fenice.Protagonista della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
