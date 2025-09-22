A Novara tornano i Paniscia Days | 3 giorni per celebrare il piatto tipico novarese

Torna anche quest'anno l'appuntamento con i "Paniscia Days".Ideata e organizzata da Fipe Confcommercio Alto Piemonte, la rassegna gastronomica prevede per tre giorni, dal 23 al 25 ottobre, menu a prezzo fisso in diversi ristoranti e agriturismi di Novara e provincia, dove poter gustare il piatto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

