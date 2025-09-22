A New York l' 80esima Assemblea Onu

12.18 Oggi a New York l'80esima Assemblea generale Onu, cui presenziano per l' Italia la premier Meloni e il vice e titolare degli Esteri Tajani. Al centro dei lavori dei delegati, Gaza e il riconoscimento dello Stato palestinese, che molti Paesi hanno già dichiarato, con la ribadita contrarietà di Israele. Il dibattito comincia domani. Sul versante Ucraina, Zelensky parla mercoledì e a margine incontra Trump. Il leader Usa in tribuna domani, Mosca sabato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

