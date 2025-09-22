A Napoli investiti due 17enni sono gravi al Cardarelli | 21 incidenti con feriti in 48 ore

Ragazza 17enne travolta a Secondigliano. Un coetaneo ferito in uno scontro a Piscinola. Sono 21 gli incidenti con feriti nel weekend a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ventenni investiti e uccisi a Napoli: imputato chiede patteggiamento, padre della vittima allontanato per proteste

A Napoli investiti due 17enni, sono gravi al Cardarelli: 21 incidenti con feriti in 48 ore

