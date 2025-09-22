A Napoli investiti due 17enni sono gravi al Cardarelli | 21 incidenti con feriti in 48 ore

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ragazza 17enne travolta a Secondigliano. Un coetaneo ferito in uno scontro a Piscinola. Sono 21 gli incidenti con feriti nel weekend a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - investiti

Ventenni investiti e uccisi a Napoli: imputato chiede patteggiamento, padre della vittima allontanato per proteste

A Napoli investiti due 17enni, sono gravi al Cardarelli: 21 incidenti con feriti in 48 ore; Doppio investimento al viale, vittime due minorenni di 8 e 13 anni. Il più grande in codice rosso a Torrette; Due 15enni sono partiti da Napoli con un'auto a noleggio e hanno truffato una nonna per 15mila euro.

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi. L'importante è..." - Reduce dal tricolore conquistato lo scorso anno, il tecnico azzurro non vuole alimentare facili entusiasmi: ... Segnala corrieredellosport.it

Napoli, altri due colpi: in arrivo Elmas e Hojlund - De Laurentiis è pronto a chiudere due nuovi arrivi, che alzeranno il livello qualitativo della squadra allenata da Conte. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Investiti Due 17enni