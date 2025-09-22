A Montevarchi i Campionati Toscani Under 12 di tennis
Arezzo, 22 settembre 2025 – Fino al 28 settembre Montevarchi sarà la capitale del tennis giovanile toscano. Per la prima volta, infatti, i campi del Tennis Club Montevarchi ospitano i Campionati Toscani Under 12 maschili e femminili, con incontri di singolo e doppio, inseriti all’interno del prestigioso circuito Master Super Slam 2025. Un appuntamento di grande rilevanza per il movimento sportivo regionale, che porterà in città le giovani promesse del tennis toscano, pronte a misurarsi con determinazione e passione. La formula scelta è quella del Round Robin, con due gironi “tutti contro tutti” che assicureranno spettacolo e intensità già dalle prime giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: montevarchi - campionati
