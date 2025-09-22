A Montella la Benedizione degli Animali nel segno della spiritualità francescana
Domenica 28 settembre 2025, alle ore 11:00, il suggestivo Convento di San Francesco a Folloni accoglierà uno dei momenti più toccanti e simbolici di Francesco d’Incanto 2025: la Benedizione degli Animali.L’evento, ispirato alla visione universale e profondamente umana di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
