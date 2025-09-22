A Milano una tenda del lutto nel cuore del Giardino dei Giusti | I nomi dei bimbi di Gaza morti ci scuotono

Milano – Nella tenda del lutto risuonano nomi, cognomi, età. Un audio lungo 19 ore, che non ricomincia mai daccapo. Un pomeriggio non basta a leggere i nomi di tutte le bambine e i bambini palestinesi uccisi negli ultimi due anni e i nomi degli israeliani morti il 7 ottobre. Vengono pronunciati insieme, sotto la stessa tenda picchettata dalla Fondazione Gariwo nel Giardino dei Giusti di Milano, ispirata a quella realizzata nel villaggio binazionale di Neve Shalom Wahat al-Salam, dove convivono israeliani e palestinesi. Tenda Del Lutto al Giardino Dei Giusti, Milano,21 Settembre 2025, AnsaAndrea Fasani Si mettono in fila ed entrano a piedi nudi e in silenzio persone di ogni età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano una tenda del lutto nel cuore del Giardino dei Giusti: “I nomi dei bimbi di Gaza morti ci scuotono”

«Siamo un popolo impegnato a rendere questo mondo migliore»; Una tenda di nomi per fermare la guerra; La tenda del lutto al Giardino dei Giusti. Cosa significa il mai più dopo Gaza - di Gabriele Nissim [editoriale].

Milano, la tenda per la pace al Giardino dei Giusti: «Dobbiamo smuovere le coscienze, centinaia di migliaia di persone vivono in condizione inumana» - L'inaugurazione della tenda del lutto con l'arcivescovo Delpini e gli imam lombardi: momenti di silenzio e riflessione a letture, testimonianze, musica e tavoli di conversazione partecipata ... Segnala milano.corriere.it

Pace: Gariwo, domenica 21 settembre a Milano la “Tenda del Lutto, un incontro per il Dialogo e la Pace” con israeliani, palestinesi e società civile italiana - Domenica 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, al Giardino dei Giusti di Milano, la Fondazione Gariwo, in collaborazione con Ipsia Acli, il Centro di Nonviolenza Attiva ... Si legge su agensir.it