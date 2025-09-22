A Milano l' estate è finita la città si sveglia sotto la pioggia | temporali temperature in picchiata e allerta meteo

Milano entra ufficialmente nella stagione autunnale. Lunedì la città si è svegliata sotto la pioggia. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico in vigore dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - estate

Estate 2025, cosa fare a Milano: gli eventi per chi resta in città

L’estate italiana di Sammontana incanta Portrait Milano tra gelati, cinema e musica

Elogio dell’estate a Milano: 5 buoni motivi per godersela (mentre tutti scappano al mare)

Dai all’estate il saluto che merita: noleggia #Enjoy a #Milano e raggiungi i Piani dei Resinelli. Tra sentieri panoramici, rifugi e vista lago, è la meta ideale per godersi le ultime giornate estive. - facebook.com Vai su Facebook

L’«estate orribile» di #Milano. Se n’è andato #Armani, Roma ha espugnato #Mediobanca, lo #stadio di San Siro sta per essere trasformato in centro commerciale, sgomberato il #Leoncavallo, chiuso il #Plastic @fattoquotidiano - X Vai su X

Milano-Sanremo, capolavoro Van der Poel! Ganna e Pogacar, due mostri sul podio; L’attesa è finita Brocchi e King riaprono le aule; Ebreo di m… è finita l’era di fare le vittime | le frasi d’odio contro Daniele Nahum non sono diffamazione | il pm chiede l’archiviazione.