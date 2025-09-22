A Milano la mostra sul primo grande pittore del Regno d’Italia

Dal 23 settembre all'11 gennaio Palazzo Reale ospita la mostra ‘Appiani. Il neoclassicismo a Milano’. Promossa dal Comune di Milano-Cultura, l'esibizione rende omaggio ad Andrea Appiani, figura centrale del Neoclassicismo italiano e protagonista assoluto della pittura a cavallo tra Illuminismo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

