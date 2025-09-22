A Milano la mostra sul primo grande pittore del Regno d’Italia
Dal 23 settembre all'11 gennaio Palazzo Reale ospita la mostra ‘Appiani. Il neoclassicismo a Milano’. Promossa dal Comune di Milano-Cultura, l'esibizione rende omaggio ad Andrea Appiani, figura centrale del Neoclassicismo italiano e protagonista assoluto della pittura a cavallo tra Illuminismo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: milano - mostra
Il racconto fotografico di Lorenzo Capellini in mostra a Milano
Focus Milano Marittima. Sul lungomare la mostra delle foto di Toscani
Glen Luchford a Milano: la prima mostra monografica dedicata al fotografo che ha rivoluzionato la moda
Da domani, sabato 20 settembre, la mostra sarà aperta al pubblico! Questi scatti di mostra dall'opening vi svelano qualche scorcio di mostra #LeonoraCarrington #carringtonmilano Comune di Milano - Cultura Electa editore MondoMostre - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - A #Milano la #mostra fotografica fratelli dei bambini con mali genetici #17settembre #Tv2000 #FabbricadelVapore #bambini #genetica @tg2000it - X Vai su X
Appiani - Il Neoclassicismo a Milano: grande mostra a Palazzo Reale dal 23 settembre 2025 all’11 gennaio 2026; MARIO GIACOMELLI IL FOTOGRAFO E IL POETA; 5 grandi mostre da non perdere a Milano e dintorni nel mese di maggio.
A Milano l’incredibile illusione della materia di Ljubodrag Andric - L’artista serbo Ljubodrag Andric porta a Milano il secondo capitolo della mostra dedicata alle architetture indiane e veneziane rilette attraverso la sua fotografia materica ... Lo riporta artribune.com
Milano-Cortina: varata la mostra 'Donne dei Giochi' - La mostra "Donne ai Giochi" e "Cerimonie dei Giochi", nell'ambito delle Olimpiadi culturali Milano Cortina 2026, è stata varata allo Yacht club Eriolario (www. msn.com scrive