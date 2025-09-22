A Milano dall' 1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C | cosa sapere
Novità dall’1 ottobre per il traffico milanese. Come già annunciato, e come ribadito in questi giorni dal Comune, arrivano le nuove regole per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico. È previsto il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Rimandato invece all '1 ottobre 2026, come già comunicato, il divieto di accesso e circolazione nelle Ztl delle moto e dei motorini a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: milano - dall
Francesco, l’ingegnere nel pallone: “Dall’Atm di Milano agli afghani in Danimarca. Vi racconto il mio calcio”
L’hinterland di Milano resta senza corrente: blackout causato dall’ondata di calore senza precipitazioni
Clima, in arrivo temporali dall’Europa: rischio supercelle nel Nord Italia. A Milano parchi chiusi. Ancora afa al Sud
Dall’Università Cattolica di Milano un dispositivo innovativo, finanziato da Airalzh, in grado di rilevare i segnali di disorientamento e riportare i pazienti a casa grazie a sensori e GPS - X Vai su X
A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C. Rimandato di un anno il provvedimento che riguarda le moto #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C: cosa sapere; Nuovi divieti per Area B e C a Milano: cosa cambia dall'1 ottobre; Milano, dall’1 ottobre nuove regole per l’accesso in Area B e C.
A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C: cosa sapere - Come già annunciato, e come ribadito in questi giorni dal Comune, arrivano le nuove regole per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tu ... Scrive tg24.sky.it
A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C - Scattano dal primo ottobre a Milano le nuove norme per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico. Riporta rainews.it